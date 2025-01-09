В ГД отреагировали на вечеринку с трансгендерами в Якутии

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина высказала мнение, что суд определит степень ответственности организаторов вечеринки в Якутии, сообщило интернет-издание «Абзац». По предварительным данным, во время мероприятия участники шоу пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения*.

Депутат Останина отметила, что владельцы ресторана должны быть привлечены к ответственности, если во время шоу демонстрировали нетрадиционные отношения или однополые взаимоотношения. Некорректным поведением также считается, если гости мероприятия находились в общественном месте в обнаженном виде. Депутат напомнила, что сотрудники правоохранительных органов завели дело о пропаганде нетрадиционных ценностей. Они передадут материалы в суд, где примут законное решение.

Депутат высказала мнение, что внимание общественности должно быть привлечено к наиболее важным темам. В частности, Нина Останина рассказала о подвиге военнослужащего РФ из Якутии.

«Российский боец из Якутии победил украинского военного в рукопашной схватке на ножах, после этого уничтожил еще двоих врагов. Он отец пятерых детей. Давайте лучше его подвиг обсуждать. Мне даже претит эта тема с геями, лесбиянками. Неужели кому-то хочется в этот период показать, что они вне поля жизни в нашей стране?» — добавила депутат.

Ранее сообщалось, что штраф в размере 250 тыс. руб. заплатит клуб в Якутии за шоу с трансгендерами.

*международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России