В ГД предложили ужесточить наказание для хозяев за нападение животных

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отправил письмо на имя министра внутренних дел России генерала полиции Владимира Колокольцева, в котором предложил ужесточить наказание для собственников собак, если их питомец напал на человека или другое животное. RT ознакомился с копией документа.

Вице-спикер ГД Чернышов считает, что в нападении питомца на человека или другого животного всегда виноват его хозяин. Он проявил бездейственность. Домашняя собака может нанести человеку ущерб или телесные повреждения. Объектом нападения выступает человек или животное. В любом из этих случаев владелец агрессивного животного должен быть привлечен к ответственности как непосредственный соучастник конфликта.

«Если судом будет установлено, что собакой причинен, например, тяжкий вред здоровью, то владелец животного может быть привлечен к уголовной ответственности согласно УК России (ст. 111 „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“)», — заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Парламентарий уверен, что суд преимущественно назначает слишком мягкое наказание в случае нападения животного. Если питомец находится вблизи детской площадки без намордника, то его хозяину назначат максимальный штраф в виде двух тысяч рублей. Аналогичное наказание установлено в случае порчи чужого имущества. Если же другое животное погибло или получило какие-либо травмы, то максимальная сумма штрафа составляет пять тысяч рублей.

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