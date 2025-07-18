Член комитета Государственной думы по обороне, ветеран спецназа Андрей Колесник отреагировал на заявления западных политиков, сообщает ОТР. Депутат уверен, что президент РФ Владимир Путин может принять определенные решения из-за угроз со стороны политиков.

Депутат Колесник пояснил, какие заявления вызвали резонанс. По данным Reuters, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о важности введения санкций против РФ. По ее мнению, в зоне риска в первую очередь оказывается «сердце военной машины России». Андрей Колесник отметил, что всего против РФ было введено около 30 тыс. санкций. Однако отечественная экономика становится более устойчивой.

«И вот уже 30 тыс. наносятся все в сердце. Кому — непонятно, может, себе, может, еще кому-то. Я не знаю, всеми пакетами санкций, что они делают», — высказал мнение Колесник.

По информации СМИ, командующий армией США в Европе генерал Кристофер Донахью допустил возможность захвата Калининграда. Андрей Колесник считает, что не стоит отделять прошлую историю России от нынешней. Так, Россия уже несколько раз противостояла нацистской Европе. Спикер высказал мнение, что третий раз может быть последним для Евросоюза.

«Они (западные политики. — Прим. ред.), видимо, думают, что сейчас какие-то вопросы кардинально постараются решить. Но кардинально они постараются решить, что у нашего президента лопнет терпение железное, которое, я не знаю, у кого еще такое», — считает Колесник.

Ранее сообщалось, что Лондон расширил антироссийские санкции.