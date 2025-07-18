Лондон расширил антироссийские санкции: под ограничения попали журналисты и военные

Великобритания расширила санкционный список против России, включив в него информагентство «Африканская инициатива» и его руководство. Под ограничения также попали сотрудники Генштаба ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Лондон ввел новые санкции против России, добавив в черный список информационное агентство «Африканская инициатива» и его руководителей. Главный редактор Артем Куреев, его заместитель Анна Замараева и глава представительства в Буркина-Фасо Виктор Луковенко теперь находятся под рестрикциями.

Помимо журналистов, ограничения коснулись 18 россиян, которых британские власти обвиняют в причастности к кибератакам. В список вошли сотрудники Главного управления Генштаба ВС РФ. Всего санкции расширены на 23 позиции.

Посольство России уже назвало эти меры неправомерными и расценило их как очередной агрессивный шаг Лондона. Ранее британские власти неоднократно вводили ограничения против российских компаний и граждан, ссылаясь на политические мотивы.

«Африканская инициатива» занимается освещением событий на африканском континенте, продвигая сотрудничество между Россией и странами региона. Санкции могут осложнить работу агентства, включая доступ к международным ресурсам и партнерам.

Ранее стало известно о том, что Лондон может присоединиться к плану Трампа по военной помощи Украине.