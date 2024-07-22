Депутат Милонов просит Минкульт проверять артистов перед выходом на сцену

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Министерство культуры России с просьбой инициировать проверки артистов перед выходом на сцену на предмет употребления алкогольных напитков или запрещенных веществ, пишет интернет-издание «Абзац» .

Текст документа предоставлен «Абзацу». Депутат предлагает, чтобы каждому артисту назначали медицинские анализы. Он отметил, что выступление Натальи Ионовой (Глюкозы) в Красноярске вызвало общественный резонанс. Концерт стал очередным напоминанием, что бездействовать больше нельзя.

«В частности, прошу Вас внедрить процедуру обязательной медицинской проверки на состояние наркотического и алкогольного опьянения», – говорится в обращении.

В комментарии «Абзацу» Милонов отметил, что лично он расценивает действия Натальи Ионовой как хулиганские. Он считает, что певицу необходимо привлечь к ответственности. В документе депутат отметил, что скандальные выступления одного артиста «бросают тень» на всю эстраду. Чтобы у общественности не создавалось негативное восприятие отечественного шоу-бизнеса, важно сделать невозможным в будущем возникновения подобной ситуации.

СМИ сообщали о скандале с певицей Глюкозой, который произошел на День металлурга в Красноярске в субботу, 20 июля. Речь певицы была замедленной. Она трогала себя, почесывая в области ниже живота. Девушка не успевала петь за фонограммой, пропускала слова песен.

Ранее мы сообщали, что певица Алла Пугачева прилетела в Латвию спеть на корпорате за 19 млн рублей, но боится выходить на улицу без охраны.