«КП»: Пугачева прилетела в Латвию спеть на корпорате за 19 млн рублей, но боится выходить на улицу без охраны

75-летнюю бывшую примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву пригласили спеть для бизнесмена из Риги за 19 миллионов рублей. Уж поиздержалась ли исполнительница или нет, но как пишет «Комсомольская правда», Пугачева уже неделю проводит время в латвийской Юрмале.

Сообщается, что Пугачевой посулили солидный гонорар – 200 тысяч евро (19 млн руб), попросив спеть на корпоративе бизнесмена из Риги. Появится артистка на мероприятие или нет - пока доподлинно не известно. Примечателен другой факт: с каких-то пор Пугачева не выходит из дома без охраны. Секьюрити дежурят и в жилище певицы.

«Пока Аллу Пугачеву в Юрмале видели: на прогулках с детьми 10-летними двойняшками Елизаветой и Гарри Галкиными - по пляжу, на улицах, в ресторане. Сопровождает семью охранник. В арендованном доме работает прислуга – домработница, помощник по дому, охрана», — пишет «Комсомольская правда».

Напомним, Пугачева сначала не заявляла публично, что намерена покинуть Россию после начала СВО. Она рассказала, что уехала на лечение в Израиль, на что имеет полное право. Однако из Израиля певица и ее семья так и не вернулись. Лишь изредка Пугачева приезжает погостить в свой дворец. Напомним, супруг Аллы Пугачевой — признанный иноагентом шоумен Максим Галкин*, который в негативной тональности высказывается о соотечественниках и поет на корпоративах песни на украинском.

Ранее российская певица Варвара поделилась мнением, что Пугачеву принудили предать Россию.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента