На плакатах, которые развесили по городу, на русском и итальянском языке написано: «С днем рождения, президент». На листовках нанесен портрет Владимира Путина. Инициатор акции — основатель телеграм-канала «Донбасс Италия» журналист Винченцо Лоруссо и общественно-политическая ассоциация Contronarrazione. Винченцо Лоруссо сообщил, что по городу расклеили ориентировочно 100 листовок.

Однако поздравительные плакаты — не единственный сюрприз. В ближайшие несколько дней состоится еще одна акция, детали которой журналист пока не раскрыл. Лоруссо заявил, что большая часть населения доброжелательно относится к России и ее лидеру, однако такой настрой не соответствует сформированному политиками мнению.

Организация Contronarrazionе ведет канал в Телеграме. В нем публикуют новости о всех активных вооруженных конфликтах, в частности, и о ходе СВО. Авторы постов предоставляют альтернативный взгляд на ситуацию. Общественники призывают Запад прекратить передавать оружие Украине и Израилю. Активисты регулярно оказывают поддержку россиянам, проживающим в Италии в организации проведения акции «Бессмертный полк».

Ранее сообщалось, что в Кремле раскрыли, как Путин встретит свой 72-ой день рождения, который лидер отметит 7 октября.