В Кремле раскрыли, как Путин встретит свой день рождения

Российский президент собирается провести свой день рождения 7 октября в компании коллег, но эта встреча будет рабочей. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, никакого особого праздника на 7 октября Владимир Путин не планировал. В его графике стоят исключительно рабочие встречи и дела, которые имеют закрытый характер. Об обновлениях и переменах могут сообщить позже.

«Вечером будут главы государства СНГ у президента. Мы дополнительно сообщим», — добавил Песков.

Напомним, Владимиру Путину 7 октября исполнится 72 года. Впервые избран президентом в марте 2000 года. По итогу работы успешно переизбирался в 2004-м, 2012-м, 2018-м и 2024-м. Президент страны избрался еще на шесть лет.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал, что кардинально изменило принципы ведения боевых действий.