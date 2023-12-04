В Госдуме хотят законно уточнить понятие «соотечественник»

В российской Думе был подготовлен законопроект, в котором будет уточнено понятие «соотечественник». Проект будет внесен в Госдуму в понедельник. Соответствующее заявление сделал депутат Михаил Матвеев КПРФ в своих социальных сетях .

В своем посте Матвеев сообщил о том, что законопроект уже готов и будет внесен в Государственную думу в понедельник. Как уточнил депутат, новый проект исключает из формулировки Федерального закона слова «как правило», вводя дополнительно 2 критерия «соотечественника»: знание русского языка и отказ от представления своего народа, если тот был образован за пределами РФ.

Как подчеркнул депутат, цель нового проекта заключается в ликвидации «лазейки», с которой мигранты из Средней Азии переселяются в страну целыми аулами, представляясь «соотечественниками».