В Подмосковье профосмотры прошли более 1 млн детей

С начала 2026 года профилактические осмотры в Подмосковье прошли более 1 млн детей — на 56 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Профилактические осмотры детей для удобства родителей проводятся как в медицинских учреждениях, так и в школах и детских садах. Заключение приходит в электронную медкарту — родителям не нужно никуда ехать, все видно в личном кабинете на портале госуслуг», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Такие осмотры проводят в регионе для оценки состояния здоровья детей, определения группы здоровья, своевременного выявления заболеваний на ранних стадиях, а также назначения лечения или диспансерного наблюдения. Они проходят с участием врачей различных специальностей, при этом их состав определяется возрастом ребёнка. В зависимости от возрастной группы в осмотре могут участвовать педиатр, детский хирург, офтальмолог, оториноларинголог, гинеколог, уролог-андролог, стоматолог, эндокринолог и психиатр.

После завершения профилактического осмотра его результаты в течение 45 дней загружаются в электронную медицинскую карту ребенка. Ознакомиться с заключением родители могут в личном кабинете на региональном портале Госуслуг.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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