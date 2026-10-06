Пеларгонии с клумб отдают жителям Ступина: куда и когда приходить

Зимний сезон не за горами, и парк имени Николая Островского в Ступине уже готовится к переменам. Заодно там решили, как поступить с растениями, которые летом украшали клумбы, сообщил REGIONS.

Пеларгонии — в обиходе их называют геранью — могут не пережить первых заморозков. Чтобы этого избежать, сотрудники парка предлагают горожанам забрать цветы домой. Информация появилась на официальной странице администрации в соцсетях.

«Эти цветы стойко переносили любые погодные капризы и радовали яркими шапками весь сезон. Жалко оставлять их на улице, когда есть возможность сохранить и продолжить любоваться дома», — говорится в сообщении.

За лето растения успели окрепнуть и набраться сил. Они и сейчас готовы цвести — правда, уже не на улице, а в тепле, на домашнем подоконнике. Именно поэтому в парке не хотят оставлять их на произвол судьбы перед холодами.

Забрать пеларгонии можно в среду, 7 октября, с девяти утра до часа дня, в администрации парка. Но количество растений ограничено, так что медлить не стоит.

Ранее сообщалось, что в Истре среди желтеющей травы расцвели одуванчики.