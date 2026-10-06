Не в первый раз за штурвалом: глава Зарайска лично проверил ход уборочной кампании

Глава Зарайска Виктор Петрущенко лично принял участие в уборке урожая, сев за руль комбайна на одном из полей муниципалитета. Руководитель округа уже не в первый раз показал личный пример и поддержал сельхозработников на завершающем этапе полевых работ, сообщил REGIONS.

Уборочная кампания в Зарайском округе близится к завершению, и каждый погожий день на счету. Именно поэтому глава округа решил устроить свой выездной визит в выходной день прямиком на поле и лично пообщаться с теми, кто ежедневно трудится на земле.

Такая практика для Виктора Петрущенко не нова: он регулярно бывает на полях муниципалитета и контролирует ход работ. А еще он никогда не упускает возможности убрать поле лично, для чего садится за руль комбайна, причем управляет им столь же уверенно, как и автомобилем. В аграрной тематике Виктор Анатольевич разбирается превосходно, поскольку до муниципальной службы он был руководителем сельскохозяйственного предприятия.

Так, в сентябре 2025 года руководитель округа уже управлял комбайном на поле у деревни Апонитищи, где подводил итоги уборочной кампании и озвучивал показатели урожайности. Тогда он лично оценил качество работы техники и пообщался с механизаторами. А в 2023 году Петрущенко со знанием дела, что называется, в режиме онлайн, рассказывал о характеристиках только что попавшего в жатку зерна, пользуясь информацией из борткомпьютера комбайна.

К началу октября на полях Зарайского округа собрано около 58 тыс. тонн озимой пшеницы. Аграрии муниципалитета продолжают работы на оставшихся участках, стремясь завершить уборку в оптимальные агротехнические сроки, пока позволяет погода.

Ранее сообщалось, что Подмосковье ежегодно направляет свыше ₽5 млрд на поддержку АПК.