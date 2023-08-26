В Госдуме инициируют лишить уклонистов приобретенного гражданства

Зампред комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в интернет-мессенджере сообщил, что на следующей неделе в Госдуму будет внесен законопроект о лишении приобретенного гражданства РФ в случае отказа от поставки на воинский учет и мобилизацию, пишет агентство «РИА Новости».

«Законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации готов и на следующей неделе будет внесен в Госдуму», – сообщил зампред комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев

Ранее Михаил Матвеев пояснил, что предполагает новый законопроект. Каждый мужчина, который только получил гражданство РФ, обязан стать на воинский учет. Если он отказывается это делать, то стоит нарушителя решить приобретенного гражданства. Аналогично следует поступать, если мужчина отказывается от мобилизации.

Кроме лишения гражданства автор законопроекта Михаил Матвеев предлагает выселять таких людей в те страны, где человек жил ранее. Аналогично стоит поступать и с членами семьи.

«Также полагаю, в таком случае лишаться гражданства должны и члены семьи мигранта, получившие его в связи с получением ранее данным лицом российского гражданства», - написал в интернет-мессенджере Михаил Матвеев

Поводом для создания подобного законопроекта стал факт жалобы узбекистанцев, граждан РФ, президенту России о том, что их могут отправить в зону СВО. Михаил Матвеев считает несправедливым, что мигранты живут на территории РФ и получают все пособия, но не выполняют свои гражданские обязанности.