В Госдуме инициируют популяризацию патриотического воспитания среди школьников

Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова инициирует демонстрацию патриотических роликов об СВО в школах. С таким предложением она обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову, пишет агентство ТАСС .

Яна Лантратова рассказала, что в школах есть такие предметы как «Разговоры о важном» и «Основы безопасности и защита Родины». В рамках данных дисциплин будет уместно показывать видео-ролики с интервью с участниками спецоперации. Для привлечения внимания школьников важно делать небольшие ролики, длиною не более 20 минут. Интервью у военных могут брать известные российские блогеры-подростки. Таким способом можно одновременно решить две актуальные проблемы: поднять патриотизм у молодого поколения и создавать позитивный видеоконтент.

Важно донести учащимся, за что Россия сражается. Под таким же названием по инициативе Яны Лантратовой был создан целый видеоцикл в формате «вопросы-ответы».

Ранее президент РФ обратил внимание на важность популяризации темы спецоперации в общеобразовательных учреждениях.