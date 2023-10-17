В Госдуме могут разрешить Росгвардии создавать добровольческие отряды

Согласно принятому законопроекту добровольческие части Росгвардии по своим правам и обязанностям полностью приравниваются формированиям Минобороны РФ.

Президент может отдавать указания, чтобы Росгвардия создавала добровольческие формирования. Созданные отряды будет разрешено привлекать в случае различных экстренных ситуаций в стране: в условиях военного положения или проведения мобилизации населения, в случае вооруженного конфликта или при проведении КТО.

Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выступает соавтором проекта. Спикер пояснил цель инициативы:

«Наши инициативы обусловлены активным участием Росгвардии в СВО и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны. Сегодня росгвардейцы не только ведут боевые действия, обеспечивают военное положения в новых регионах и правовой режим КТО, но и оказывают содействие в охране госграницы, участвуют в территориальной обороне, в борьбе с терроризмом. Вполне логично, что у Росгвардии также должно быть право иметь свои добровольческие части», - отметил Александр Хинштейн

Социальные и материальные гарантии поддержки добровольческих отрядов, созданных Росгвардией, будут идентичны тем, что определены Минобороны РФ.

Росгвардия определяет порядок обеспечения добровольцев по остальным параметрам: обеспечение материально-техническими средствами и военной техникой, продовольственное и вещевое обеспечение. Выплатами денежного содержания также будут заниматься представители Росгвардии.

Согласно законодательству России, законопроект должен пройти три чтения. В первый раз депутаты изучают актуальность предложенного в документе и обращают внимание на практическую часть. Если законопроект прошел первую читку, то авторы должны внести изменения и подготовиться ко второму этапу презентации.