В Госдуме предложили создать в РФ полноценное ведомство по делам миграции
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Российский орган по вопросам миграции должен стать настоящим ведомством с полномочиями как внутри, так и за пределами государства. Соответствующее заявление сделал первый заместитель представителя комитета российской Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин, его слова передает информационное агентство РИА Новости.
Затулин заявил, что миграционная служба, которая сейчас подчинена МИД, должна превратиться в ведомство. Депутат считает, что миграционное министерство должно заниматься подготовкой мигрантов к работе в РФ еще со стран исхода мигрантов. Он также подчеркнул, что у МВД и МИД уже имеются полномочия в данной сфере, но ни для одного из них это направление не основное.
Депутат отметил также важность переходного периода между нынешним устройством и полноценным ведомством. В процессе нужно не потерять нить работы и не допустить сбоев, так как сфера является чувствительной, указал Затулин.
Он заявил, что в данном ведомстве должны иметься полномочия по регионам и полномочия, которые бы принуждали российских работодателей выполнять обязанности по отношению к мигрантам. Депутат обозначил, важность того, чтобы министерство разбиралось в вопросах национального характера и уделяло внимание репатриации.