В Госдуме предложили создать в РФ полноценное ведомство по делам миграции

Российский орган по вопросам миграции должен стать настоящим ведомством с полномочиями как внутри, так и за пределами государства. Соответствующее заявление сделал первый заместитель представителя комитета российской Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Затулин заявил, что миграционная служба, которая сейчас подчинена МИД, должна превратиться в ведомство. Депутат считает, что миграционное министерство должно заниматься подготовкой мигрантов к работе в РФ еще со стран исхода мигрантов. Он также подчеркнул, что у МВД и МИД уже имеются полномочия в данной сфере, но ни для одного из них это направление не основное.

Депутат отметил также важность переходного периода между нынешним устройством и полноценным ведомством. В процессе нужно не потерять нить работы и не допустить сбоев, так как сфера является чувствительной, указал Затулин.

Он заявил, что в данном ведомстве должны иметься полномочия по регионам и полномочия, которые бы принуждали российских работодателей выполнять обязанности по отношению к мигрантам. Депутат обозначил, важность того, чтобы министерство разбиралось в вопросах национального характера и уделяло внимание репатриации.