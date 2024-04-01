В Госдуме предложили высчитывать среднедушевой доход семьи без учета налогов

Депутаты от фракции ЛДПР вместе со своим председателем Леонидом Слуцким внесли предложение о введении расчета среднедушевого дохода семьи за вычетом налогов. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на проект закона, направленный в российское правительство.

В документе депутаты указали, что на данный момент при расчете дохода учитывается заработок граждан до вычета налогов. Они подчеркнули, что свободными для семьи доходами является сумма после уплаты налогов.

Авторы также указали на то, что сумма среднедушевого дохода является критерием признания семьи и одиноко проживающих людей малоимущими. Исходя из этого, было бы более справедливо принимать в расчет только ту сумму, которой граждане могут распоряжаться, считают парламентарии.

На практике зачастую оказывается, что россияне, которым не хватает средств на удовлетворение даже базовых потребностей, «на бумаге» являются гражданами с достаточным доходом, что не дает им возможности получить помощь от государства, заявляется в документе.

Отмечается также, что этот факт создает в обществе предмет социальной напряженности, и не соответствует целям социальной политики РФ.