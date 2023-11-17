В Госдуме призвали помогать размышляющим об аборте женщинам

В России нужно оказывать медицинскую, психологическую и социальную помощь женщинам, задумавшимся о совершении аборта. Соответствующее заявление сделала первый зампред комитета российской Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в интервью с изданием «Лента.ру» .

Буцкая поделилась ощущением, что со всех сторон беременных женщин сейчас пытаются загнать в угол стране. Она заявила, что такого быть не должно. Должна оказываться помощь, поддержка, и предлагаться решение проблем, подчеркнула депутат.

Она настояла на том, что перед тем, как «все запретить» и «всех наказывать», нужно исполнять закон, по которому в стране есть «неделя тишины». Буцкая также рассказала, что вместе с вице-спикером Анной Кузнецовой, они начинают изучать ситуацию с психологами в женских консультациях в России. Она объяснила, что они хотят подробно изучить вопрос: узнать не только о наличии психологов, но и о качестве оказываемой ими помощи.