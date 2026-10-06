Выборы, Китай и санкции: эксперт считает, что момент для пошлин в адрес РФ неудобен для США

Эксперт Юшков: вводить пошлины на нефть до выборов в Конгресс США невыгодно

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Возможное введение Вашингтоном стопроцентных пошлин в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы, — тема, которая требует отдельного разбора. Своим видением ситуации с Финансами Mail поделился Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

По данным издания, позиция эксперта следующая: сегодня вводить повышенные импортные пошлины просто нет резона. Рынок и без того находится в крайне сложном положении.

«Когда ты вводишь санкции де факто против других стран, против партнеров России, которые покупают российскую нефть, это Индия и Китай, прежде всего, то они, может быть, просто не смогут исполнить эти санкции, потому что и так нет нефти на мировом рынке, ближневосточных поставок нет в полном объеме. Чем они заменят российские поставки, если США вынудит их отказаться от нашей нефти?» — задается вопросом Юшков.

Более того, Юшков допускает, что страны-партнеры могут вовсе проигнорировать эти санкции — выполнить их в текущих условиях попросту не получится. И это, по его словам, создает риски уже для самих Соединенных Штатов.

Эксперт напоминает: когда-то санкции, которые никто не собирался соблюдать, уже приводили к тому, что дисциплина их исполнения в целом подрывалась. По его прогнозу, подобный сценарий может повториться и в дальнейшем.

«Если эти санкции не будут выполняться, тогда и другие можно не выполнять и так далее. Плюс к тому, если США попытаются жестко принудить покупателей российской нефти от нее отказаться, то это может просто усугубить дефицит на мировом рынке, ведь России тоже будет некуда перенаправить эти объемы Индии и Китая. Значит, нам придется сокращать добычу и экспорт, а это усугубит и так имеющийся дефицит на мировом рынке. И сами соединенные штаты пострадают, потому что цены на дизель и бензин тоже поднимутся», — считает аналитик.

Эксперт обратил внимание на важный политический контекст: в первых числах ноября в Соединенных Штатах пройдут выборы в Конгресс. На этом фоне очередной виток роста цен стал бы для американских властей крайне нежелательным сценарием.

Из этого Юшков делает вывод: предметно говорить о санкциях Штатам имеет смысл уже после выборной кампании. А нынешний момент для введения подобных ограничений — едва ли не самый неудобный для Вашингтона.

Добавляет сложности и параллельный трек: Америка активно ведет переговоры с Китаем. Судя по всему, после встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа, где стороны уже достигли определенных договоренностей, обсуждение условий торгового взаимодействия между странами продолжается.

«Если Трамп нарушит уже достигнутые договоренности, это будет огромный удар, по американско-китайским отношениям. И Китаю есть чем ответить на это. Например, он сможет вводить ограничения на поставку редкоземельных металлов в Соединенные Штаты. Поэтому здесь я думаю, что пока нет смысла для США применять эти санкции», — подытожил Юшков.

Ранее сообщалось, что Россия предложила США помощь с аналогом «Госуслуг».

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