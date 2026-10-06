В России набирает силу новый тренд: сотрудники делают ровно то, за что платят, — и ни шагу больше

Буквально вчера человек горел идеями, засиживался в офисе допоздна и рвался в новые проекты. А сегодня делает ровно то, что написано в договоре, — и ни действием больше. Это не лень и не внезапная некомпетентность. Это новое явление, которое получило название «тихое увольнение». Финансы Mail разбирались , откуда оно взялось, кто виноват и что с этим делать обеим сторонам.

Суть явления

Англоязычный термин quiet quitting означает не фактический уход с работы, а психологический выход из гонки. Человек остается в штате, получает зарплату, но принципиально не делает ничего сверх предписанного. Никаких переработок, никакой инициативы, никакой эмоциональной отдачи.

Как понять, что перед вами «тихо уволившийся»:

• уходит ровно в конце рабочего дня, даже если горит дедлайн — все переносит на завтра;

• категорически отказывается от дополнительных проектов и подработок;

• не делает лишнего шага, если за ним не следует прямой финансовый стимул;

• уклоняется от любых задач, где требуется брать на себя ответственность;

• молчит на планерках, не генерирует идей, не включается в обсуждения;

• приходит на корпоративы для виду или вообще пропускает их;

• перестал делать то, что раньше брал на себя добровольно — обучать новичков, подстраховывать коллег, закрывать чужие мелкие задачи;

• в нерабочие часы исчезает: не берет трубку, не читает рабочие чаты, не отвечает на письма.

В массовое явление концепцию превратил инженер Заид Хан, выпустивший в 2022 году ролик в TikTok. Видео разлетелось на миллионы просмотров. Суть, по Хану, проста: человек перестает измерять свою ценность через работоспособность и отказывается считать работу центром жизни.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Как это пришло в Россию

В западном дискурсе термин гуляет уже несколько лет, но российские HR-специалисты и руководители заговорили о нем недавно. И здесь есть важное уточнение: речь не о тех, кто с самого начала работал кое-как. Речь о людях, которые когда-то отдавались делу, а потом перестали.

Отсчет явления в России ведут с пандемии. Переход на удаленку заставил многих задуматься, почему работа должна забирать все время. По статистике, 59% сотрудников по всему миру — включая россиян — за пару лет дистанционки так или иначе практиковали «тихое увольнение». В Европе цифра еще выше: 72%.

В России с явлением сталкивается каждый третий работодатель: в команде есть люди, которые трудятся на минимуме.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Почему люди так делают

Это всегда осознанное решение. И причины не сводятся к одной — их как минимум три.

Выгорание. Долгое время без отдыха, перегрузки, хронический стресс — и ресурс заканчивается. Работа начинает вызывать отторжение, а не радость. НАФИ сообщает: почти половина россиян на собственном опыте знает, что такое эмоционально «сгореть» на работе. «Тихое увольнение» становится либо следствием этого состояния, либо защитным механизмом.

Попытка вернуть баланс. Когда работа съедает все — нет времени ни на семью, ни на хобби, ни на здоровье, — человек начинает защищать свою личную жизнь. По данным «Работа.ру», во втором полугодии 2025 года 23% из более чем 3500 опрошенных планировали сменить место именно из-за нарушенного баланса между работой и личной жизнью.

Неудовлетворенность условиями. Если сотрудник недоволен, но уходить не готов или не может, он выбирает минимальную отдачу. Зарплату ведь достаточно просто получать — для этого нужно делать только то, что в инструкции.

Что вызывает недовольство:

• оклад ниже ожиданий;

• KPI, которые либо непонятны, либо недостижимы;

• график, который не оставляет пространства для жизни;

• разрыв между обещаниями при найме и реальностью;

• «тихое повышение»: обязанностей становится все больше, а денег — столько же.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Что делать компании

Для отдельного бизнеса «тихо уволившиеся» — серьезная проблема. Для экономики в целом — удар по ВВП. Если речь о единичных случаях, разбирать нужно каждый персонально. Но если явление стало массовым, точечными мерами не обойдешься — потребуется пересмотр системы мотивации, а иногда и всей структуры.

«Тихое увольнение» — почти всегда сигнал о системных сбоях.

Первые шаги:

• Аудит нагрузки. Если один человек тащит функции двоих — перераспределите задачи или введите дополнительную ставку.

• Сбор обратной связи. Анонимный опрос поможет увидеть реальную картину вовлеченности.

• Открытый диалог. Делитесь с командой планами и целями — люди работают иначе, когда понимают смысл.

• Забота о ментальном здоровье. Программы психологической поддержки и тренинги по управлению стрессом — не роскошь, а инструмент удержания.

• Индивидуальные карьерные разговоры. С каждым сотрудником — отдельно.

• Гибкий график. Если специфика позволяет — дайте людям свободу в организации времени.

• Микроклимат. Атмосфера в коллективе влияет на отдачу больше, чем принято считать.

Что делать сотруднику

Если вы узнали себя — задайтесь вопросом: почему так вышло? Делать только то, что прописано в договоре, — законное право. Но если раньше вы вели себя иначе, значит, что-то изменилось. Может, ушел коллега, с которым было интересно работать. Может, поменялись условия. А может, работа просто изжила себя.

Иногда честнее уйти — найти место, где можно работать с отдачей, не жертвуя личной жизнью и не ломая себя.

«Тихое процветание» как альтернатива

Если уходить не хочется, есть другой путь — стратегия quiet thriving, «тихое процветание». Идея в том, чтобы небольшими шагами вернуть себе интерес к работе:

• передайте задачи, которые терпеть не можете, тем, кому они ближе;

• предложите проект, который вам по-настоящему интересен;

• договоритесь о гибком графике;

• записывайте свои достижения — это возвращает ощущение нужности и результативности;

• делайте паузы в течение дня — не копите усталость.

«Тихое увольнение» — не приговор и не образ жизни. Это сигнал — и для компании, и для человека. Главное — не застревать в нем надолго.

Ранее сообщалось, что работодатели стали чаще отказывать из-за зарплатных ожиданий.