Тему того, почему ряд стран Евросоюза не желает видеть Украину в своих рядах, а также того, чем обернется для фермерских субсидий допуск продовольственных товаров киевского режима на европейский рынок, разбирает политолог Никита Мендкович, сообщает ВФокусе Mail.

Причина, по мнению эксперта, кроется в спорах, которые идут внутри ЕС. Костяк устойчивых противников украинского вступления составляют государства Восточной и Южной Европы. Их логика проста: они хотят и дальше оставаться единственными получателями субсидий из Брюсселя и совсем не желают, чтобы в очередь за этими деньгами встал еще и Киев.

По мнению эксперта, не стоит забывать и о том, что Украина — среди прочего — выступает экспортером сельхозпродукции. Уже сегодня это создает напряжение в отношениях с Румынией и Польшей. Так что неудивительно: обе страны не заинтересованы в дальнейшей интеграции Украины и потому предлагают компромиссные варианты.

«Вопрос ограничений продовольствия для Украины не является принципиальным, поскольку официальный киевский режим заинтересован во вступлении в ЕС из сугубо военно-политических соображений, чтобы стимулировать Брюссель и другие государства союза выступать за него, финансировать его или даже оказывать помощь с военной силой. Разумеется, любой вариант обсуждения вступления Украины в ЕС не способствует решению конфликта и только усугубляет проблему. Украина может проглотить ограничения ЕС в сфере продовольственных товаров. Для нее на современном этапе это совершенно не принципиальные вопросы, поскольку киевский режим озабочен своим выживанием, тут уж не до сельского хозяйства», — констатировал политолог.

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