Удобная еда: чем опасны полуфабрикаты и как найти им дешевую и полезную замену

В ритме современной жизни замороженные пельмени, готовые котлеты и лапша быстрого приготовления кажутся спасением. Однако за экономию времени люди часто платят самым ценным — своим здоровьем. Продукты глубокой переработки являются одним из главных факторов риска развития хронических заболеваний. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Почему полуфабрикаты — это «пустые калории»

По словам специалиста, уже научно доказано, что продукты, которые прошли сильную промышленную обработку, напрямую связаны с риском преждевременной смерти и онкологии.

К основным проблемам полуфабрикатов относятся:

Дисбаланс нутриентов. В процессе обработки продукты теряют витамины, минералы и клетчатку. Взамен они получают «пустые калории».

Скрытая соль, сахар и жиры. Чтобы еда долго хранилась и имела яркий вкус, производители добавляют большое количество соли, трансжиров и сахара. Это прямой путь к гипертонии, ожирению и диабету второго типа.

Онкологические риски. Увеличение доли переработанных продуктов в рационе повышает вероятность развития рака.

Отсутствие насыщения и лишний вес. Из-за нехватки клетчатки и белка такая еда не дает чувства сытости и заставляет человека переедать, что ведет к набору лишнего веса.

Можно ли найти полезное среди магазинных полуфабрикатов

По мнению Рединой, полный отказ от полуфабрикатов в современном мире сложен, но выбирать их нужно с умом. Безопасный полуфабрикат — это продукт, состав которого максимально близок к домашней еде.

Эксперт посоветовала обратить внимание на такие готовые продукты, как:

Замороженные овощи и ягоды. Это лучший друг здорового рациона. Брокколи, стручковая фасоль, шпинат или вишня подвергаются шоковой заморозке и сохраняют до 90% витаминов.

Мясные и рыбные заготовки без панировки. Можно покупать куски филе (куриная грудка, треска, минтай) в вакуумной упаковке. Лучше избегать готовых котлет и сосисок.

Лосось часто называют одним из главных пищевых источников омега-3, однако покупать его постоянно необязательно. Более бюджетными вариантами с хорошим содержанием этих жирных кислот могут стать скумбрия, сельдь и сардины. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала нутрициолог Мария Румянцева.