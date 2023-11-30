В Госдуме призывают прощать сотрудникам опоздания, если их причина - плохая погода

Опоздание на работу из-за плохих погодных условий не должно считаться дисциплинарным нарушением. С такой инициативой выступает депутат Госдумы Иван Сухарев, который направил официальное письмо главе Министерства труда и социальной защиты, информирует RT .

Решить проблему на законодательном уровне сложно, соглашается депутат ГД. Сотрудник, который опоздал из-за образовавшихся пробок после снегопада, может рассказать об этом работодателю. Но нет никаких гарантий, что начальник примет это во внимание. Работнику посоветуют выходить раньше, чем обычно, если синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.

Нет четкого понимания, что конкретно можно считать погодным форс-мажором. В итоге сотрудник опаздывает. Компания или предприятие имеет право применить дисциплинарные взыскания: выговор или замечание. Если работник получил два взыскания на протяжении года, то может стоять вопрос об его увольнении. Не исключены и судебные разбирательства.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативно-правовые акты положения о невозможности привлечения работника к дисциплинарному взысканию в случае опоздания из-за сложных погодных условий, значительно изменивших график движения общественного транспорта, а также рассмотреть вопрос об определении регламента верификации объяснительной информации работника, например с помощью открытой информации МЧС, муниципальных транспортных организаций и т. п.», — говорится в тексте обращения.

Депутат Иван Сухарев предлагает ввести изменения в трудовой закон. Письмо адресовано главе Минтруда Антону Котякову. У редакции RT есть копия документа.