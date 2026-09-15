Куриные против перепелиных: врач раскрыла, какие яйца полезнее

Споры о том, какие яйца полезнее — куриные или перепелиные — не утихают, но врач Мария Мерседес Бургос поставила точку в этом вопросе, сравнив их пищевую ценность. Вывод оказался неожиданным для тех, кто привык считать перепелиные яйца безусловным лидером. Об этом сообщает La Nacion.

Перепелиные яйца часто преподносят как чуть ли не эликсир здоровья, но врач Мария Мерседес Бургос решила проверить, так ли это. Она сравнила эквивалентные порции обоих продуктов и пришла к выводу: их пищевой профиль практически идентичен. И куриные, и перепелиные яйца содержат белки, жиры, витамины и минералы превосходного качества — и делают это примерно в равных пропорциях.

Однако есть и нюансы. Исключением стали несколько элементов: железа, калия, кальция, а также витаминов B2 и B12 в перепелиных яйцах оказалось больше. Так что если вы ищете именно эти нутриенты, маленькие яйца могут дать фору привычным крупным. Но в остальном разница настолько мала, что говорить о каком-то тотальном превосходстве не приходится.

Бургос подвела итог: и куриные, и перепелиные яйца могут стать частью сбалансированного рациона. А при выборе между ними решающими факторами должны быть вкус, способ приготовления, доступность, стоимость и качество — но никак не пищевая ценность. Иными словами, переплачивать за перепелиные только ради мифической «особой пользы» нет смысла. Если они вам нравятся и вписываются в бюджет — отлично. Если нет — обычные куриные справятся с задачей не хуже.

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