В Госдуме рассказали, когда может начаться военный конфликт между Россией и НАТО

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов высказал мнение, что как только НАТО почувствует, что Россия становится слабой, может начаться прямое столкновение между альянсом и РФ, информирует интернет-издание « Абзац ».

«Конфликт на Украине развязан, чтобы ослабить Россию. Как только Запад почувствует слабость РФ, любая провокация может послужить поводом к началу военного столкновения с НАТО. Москва и Минск, образовав Союзное государство и нарастив свой военный потенциал, таких поводов не дают. США – главную страну в альянсе – останавливает лишь сила российского оружия и армии, а также отрицательный опыт всех предыдущих походов на Россию», - рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов

Андрей Красов отметил, что вооруженный конфликт на Украине был тщательно спланирован странами НАТО с единственной целью – сделать Россию слабой. Если бы Россия хоть немного сдала позиции, то конфликт развернулся бы очень быстро примерно по следующему сценарию. У одной из стран, которая входит в НАТО и расположена ближе к границам РФ, появились бы какие-либо претензии, и началась война со всем блоком.

С 1990 года Североатлантический альянс вводил в заблуждение другие страны, уверяя, что рассчитывает лишь на оборонительную функцию. При этом инфраструктура НАТО расширялась и подходила все ближе к территориям России и Белоруссии. Договоренности между НАТО и Москвой не сдерживались из-за позиции представителей военного союза. Только объединение этих двух стран позволило укрепить позиции и создать мощный военный потенциал.