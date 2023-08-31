В Госдуме решили бороться с фейковыми отзывами на компании

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил официальное письмо главе Роспотребнадзора с предложением публиковать на официальном портале ведомства всю информацию о фейковых отзывах, пишет агентство ТАСС.

Вице-спикер Чернышов рассказал, что в современное время комментарий или отзыв о какой-либо компании не всегда бывает честным и правдивым. Отзывы превратились в инструмент недобросовестного пиара и нечестной конкуренции. Компании платят деньги авторам, чтобы они писали положительные отзывы о работе или услугах. Одновременно представители этих же компаний заказывают материалы с негативными комментариями, чтобы опубликовывать на сайтах конкурентов.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность публикации на официальном сайте Роспотребнадзора в открытом доступе данные по разбору жалоб и обращений потребителей с указанием названий конкретных компаний, на которые поступали жалобы. В этих сообщениях должны полностью указываться поводы, по которым потребители обращались в надзорный орган, результаты их рассмотрения и принятые в итоге решения», - такие предложения опубликованы в письме к главе Роспотребнадзора

Депутат Борис Чернышов уверен, что на сайте Роспотребнадзора должны публиковать информацию о таких случаях. Можно размещать все обращения. После проведенной работы по конкретному делу публиковать результат. Эти данные могут стать основой для создания рейтинга российских компаний, поэтому желательно их оформлять в виде таблицы. С таким предложением Борис Чернышов обратился к Анне Поповой, которая занимает должность главы Роспотребнадзора.

Депутат уверен, что реализация его предложения поможет защитить права потребителей и выявить недобросовестные отечественные компании.