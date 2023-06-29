В Госудуме рассмотрят законопроект о конституционных правах жителей новых регионов

На рассмотрение депутатам Государственной Думы внесен проект, который определяет, в какие суды имеют право обращаться физические и юридические лица новых регионов, сообщается на сайте Государственной Думы .

Арбитражный суд Центрального округа и Двадцать первый арбитражный апелляционный суд будут проверять акты, переданные из судов новых регионов. Пересмотром дел поручено заниматься Второму кассационному суду общей юрисдикции. Рассматривать жалобы назначен Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Речь идет о гражданских, административных и уголовных делах.

Задача правительства – реализовать конституционное право каждого гражданина РФ. Законопроект инициировали депутаты Павел Крашенинник, Андрей Клишас и Ирина Панькина.