В Госудуму внесли законопроект, который упрощает участникам СВО сдачу экзамена на права

Тамбовская областная Дума внесла в Госдуму законопроект, в котором депутаты предлагают разрешить участникам СВО сдавать экзамены без предварительного обучения в автошколе.

Инициатива распространяется на тех участников СВО, которые хотят получить водительские категории «А» и «В», пишет агентство «РИА Новости». Военные могут учиться самостоятельно езде, не посещая профессиональные занятия. Потом участникам достаточно сдать экзамен и получить водительское удостоверение.

Тамбовская областная Дума объясняет причину возникновения такой идеи. Военные смогут быть более мобильными в зоне СВО, если не будут тратить время на посещение занятий в автошколах. Сложный график участников спецоперации не позволит им выделять на это время.

О данной инициативе депутатов стало известно в апреле 2023 года. Тогда предлагалось упростить получение водительских прав не только участников спецоперации, но и их супругам.