В Госудуму внесли законопроект об увеличении размера минимальной стипендии студентов

В думской электронной базе появился документ законопроекта , согласно которого предлагают установить стипендию в учебных заведениях не ниже МРОТ - минимальный размер оплаты труда.

Над текстом документа работала сенатор РФ Елена Афанасьева и группа депутатов Госдумы от ЛДПР. Государственная стипендия не может быть ниже суммы, которая установлена МРОТ. Деньги имеют право получать студенты и аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры, которые обучаются на очной форме и набирают необходимый общий балл для начисления денег. Кроме государственных стипендий, есть ряд других поощрений – именные, а также стипендии президента и правительства РФ.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 36 федерального закона «Об образовании», согласно которым студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственные стипендии назначаются не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда», - указано к пояснительной записке к законопроекту

Для принятия данного законопроекта необходимо внести изменения в две статьи – «О минимальном размере оплаты труда» и «Об образовании». В 2023 году студенты ежемесячно получали 1825 рублей – это размер минимальной бюджетной стипендии в ВУЗАх. Обучающимся, которые получали среднее профессиональное образование, ежемесячно переводили 664 рубля.

Документ внесен в государственную думу и ожидает этапы голосования депутатов, которые могут одобрить или отклонить предложение коллег.