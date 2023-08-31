В ГУ МВД сообщили о новом способе мошенничества в телефонном режиме

В Ростовской области трое человек стали жертвами новой мошеннической схемы, пишет rostovgazeta.ru . В пресс-службе донского ГУ МВД призвали к бдительности и рекомендуют не сообщать сторонним лицам данные для входа в профиль кабинета, в котором есть доступ к номеру телефона.

На данный момент к правоохранительным органам обратилось трое жителей Ростовской области. Житель Гуково передал мошенникам восемь тысяч рублей. Жительница Дубовского района потеряла 265 тысяч рублей – это были все сбережения женщины. У жительницы Тацинского района украли 175 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

Мошенники действовали по такой схеме. Звонили человеку и представлялись сотрудником мобильного оператора. Рассказывали о новой акции и предлагали сменить тариф на более выгодный. Для этого просили открыть доступ для входа в личный кабинет профиля или предлагали скачивать приложение.

Получив данные, злоумышленники устанавливали функцию «переадресации». Потом мошенники переводили деньги со счета потерпевших на свой. Код подтверждения они получали благодаря услуги перенаправления сообщений и звонков.