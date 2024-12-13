В губернаторском музее показали, как менялась мода на советские новогодние игрушки

Все годы существования СССР внутренние события страны отражались на моде игрушек для украшения новогодней елки. Изначально на главный атрибут праздника вешали мандарины и картонные игрушки, но затем ситуация изменилась.

К концу 50-х и в начале 60-х годов популярными стали игрушки из стекла, которые прикрепляли к елке при помощи прищепок. На елках появились Деды Морозы, Снегурочки, пионеры, попугаи и зайцы.

Фото: [ Медиасток.рф ]

В 1960-е и 1970-е годы на елках начали появляться овощи и фрукты. В СССР пришла эпоха Никиты Хрущева, который инициировал кукурузную кампанию. В 1960-ые годы советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый полет в космическое пространство, что отразилось на тематике декора. На елках появились стеклянные и разноцветные космонавты, ракеты, спутники и планеты.

Некоторые традиции советских граждан не теряли актуальности на протяжении многих лет. Например, под елку традиционно ставили фигуру Деда Мороза. Они отличались по размерах, но были преимущественно изготовлены из папье-маше. Некоторые семьи ставили возле волшебного дедушки фигуру его внучки.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на главной елки города поменяли шары, цвета которых напоминал флаг одной из стран бывшего СССР.