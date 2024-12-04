Синие и желтые шары поменяли на украшения других цветов в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на главной городской елке заменили голубые шары на украшения другого цвета, сообщил newsnn.ru.

Главный символ Нового года установили в конце ноября. На елке развесили шары голубого и желтого цвета. Цветовая гамма, как напоминает издание, символизирует флаг одной из стран бывшего СССР. В городском центре градостроительства NewsNN рассказали, что украшения были приобретены в прошлом году. Выбор цветовой гаммы не связан с символикой какой-либо страны.

«Никакой отсылки к цветам какого-либо флага в шариках нет», — сообщили NewsNN в городском центре градостроительства.

Корреспондент NewsNN обратил внимание, что декор елки изменился. Шары голубого цвета заменили на другие украшения. Теперь елка радует жителей и гостей города шарами красного и золотистого цвета, а также разноцветными гирляндами. Елка установлена на площади Горького.

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