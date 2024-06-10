В ГЖД отреагировали на жалобу телеведущего Малахова из-за задержки поездов

В ГЖД принесли извинения перед пассажирами за сбой графика в прибытии поездов в Нижегородской области в пятницу, 7 июня, сообщает NewsNN .

В ГЖД рассказали NewsNN, что причина сбоя — техническая неисправность. Проблемы были актуальны для 17 направлений дальнего следования. Задержка составляла от двух до трех часов.

Телеведущий Андрей Малахов посетил Нижегородскую область в преддверии празднования 225-летия со дня рождения великого поэта и писателя Пушкина. Журналисту пришлось внепланово задержаться в Арзамасе. Примерно на протяжении полутора часов он пробыл на вокзале ночью. На странице в социальной сети он выложил видеообращение к РЖД.

Телеведущий рассказал, что причина задержек — нехватка персонала. Проблема актуальна на протяжении последних нескольких дней. Параллельно в это же время проходил ПМЭФ-2024. Андрей Малахов призвал участников экономического форума, руководителей РЖД обратить внимание на проблему.

Ранее мы сообщали, что в Чехии из-за столкновения поездов погибли два человека, более десяти получили ранения.