В Чехии из-за столкновения поездов погибли люди

Два человека погибли и более десяти пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в Чехии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя железнодорожного оператора Sprava zeleznic.

Инцидент произошел вечером 5 июня в чешском городе Пардубице.

Отмечается, что число пострадавших и погибших в настоящее время уточняется. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

В конце февраля 2023-го года в Греции произошла катастрофа, унесшая жизни 57 человек. 85 человек получили ранения. Речь идет об инциденте, произошедшем 28 февраля возле деревни Эвангелизмос. Междугородний поезд из Афин в Салоники столкнулся лоб в лоб с товарным составом, следовавшим в противоположном направлении на том же участке пути. В результате оба поезда частично сошли с рельсов, и начался пожар.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что Европейский союз (ЕС) разрешил использовать замороженные российские активы для помощи ВСУ.