В Хабаровском крае отлавливают собак для еды, а свиную печень продают как говяжью

В Хабаровском крае произошло ряд правонарушений. Так, была задержана банда, которая отлавливала собак для дальнейшего употребления в пищу. А свиную печень окрашивают, чтобы продать под видом говяжьей.

Определить, что покупателей обманывают, удалось после лабораторных анализов, сообщает transsibinfo.com. Специалистами испытательной лаборатории сначала визуально определили, что продукт (говяжья печень) не соответствует информации, указанной в документах. Мясные субпродукты привезли в Хабаровский край из Московской области.

Зоозащитники Хабаровска активно привлекают внимание к другой проблеме. В ближайшее время пройдет открытое заседание судебного процесса. Предполагается, что было организовано сообщество людей, которые отлавливали собак, пишет transsibinfo.com. Мясо животных использовали в кулинарных целях. Одного из подозреваемых обвиняют в краже собак.

Зоозащитники переживают, что подозреваемые не понесут ответственности. Они просят прийти всех неравнодушных жителей, чтобы привлечь внимание общественности.