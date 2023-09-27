В Ханты-Мансийске суд обязал хозяина собаки выплатить 250 тыс руб за нападение на ребенка

Ханты-Мансийский районный суд признал виновным владельца пса в том, что его собака покусала ребенка. Хозяин должен выплатить семье 250 тысяч рублей, сообщает muksun.fm .

Инцидент произошел в 2022 году. Дети впустили на свой участок, расположенный на территории садового сообщества «Надежда», соседскую собаку. В какой-то момент пес накинулся на четырехлетнего ребенка и укусил за лицо.

Мама малыша вызвала скорую помощь. Медики обработали раны дезинфицирующими средствами и сделали прививку от бешенства, но обойтись оказанием первой помощи не вышло. Ребенку еще длительное время понадобилось проходить курс лечения. На лице малыша так и остались шрамы.

Эмоциональное состояние ребенка нарушилось. Нападение собаки сильно испугало малыша. На основании выше перечисленного суд принял решение, что владелец собаки обязан выплатить компенсацию матери в размере 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове на девятилетнего ребенка напал алабай.