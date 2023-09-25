Уголовное дело возбудили после нападения алабая на школьника в Дмитрове

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения алабая на девятилетнего мальчика в подмосковном Дмитрове.

Все произошло 17 сентября в деревне Савельево. Ребенок сейчас находится в больнице, у него укушенные раны головы, спины, живота и конечностей, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Подмосковью.

Уточняется, что собака была без намордника и ошейника. Она выбежала из вольера, расположенного на участке частного дома.

Родители мальчика и сам ребенок признаны потерпевшими. В ближайшее время следователи допросят владельцев алабая. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что проверку по факту нападения собаки на школьника также начала подмосковная прокуратура.