Уголовное дело возбудили после нападения алабая на школьника в Дмитрове
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Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения алабая на девятилетнего мальчика в подмосковном Дмитрове.
Все произошло 17 сентября в деревне Савельево. Ребенок сейчас находится в больнице, у него укушенные раны головы, спины, живота и конечностей, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Подмосковью.
Уточняется, что собака была без намордника и ошейника. Она выбежала из вольера, расположенного на участке частного дома.
Родители мальчика и сам ребенок признаны потерпевшими. В ближайшее время следователи допросят владельцев алабая. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что проверку по факту нападения собаки на школьника также начала подмосковная прокуратура.