В Химках временно ограничено движение транспорта

Жителей и гостей округа призвали заранее планировать маршрут своих поездок. Движение транспорта будет ограничено до 15:00. Оно связано с проведением в муниципалитете праздничных мероприятий, прирученных ко Дню Победы. В частности, изменена схема движения автобусных и троллейбусных маршрутов № 1, 4, 10, 14, 20 м, 203, 342 и 971к. Сообщается, что автобусы № 4, № 10 и № 342 будут курсировать по улице Березовая аллея в обоих направлениях. Изменилась также схема движения некоторых других автобусных и троллейбусных маршрутов. О временных неудобствах горожан предупреждали заранее.

«Перекрытие затронет два участка: от домов № 7 и № 12 на проспекте Мира до пересечения с улицей Чкалова; по улице Победы от пересечения с улицей Березовая аллея и улицей Бурденко до пересечения с Ленинским проспектом», — проинформировали в администрации.

На территории округа проходят различные памятные мероприятия, в том числе акция «Поющие дворы» и «Факел».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.