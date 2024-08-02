В Ильин день нельзя ловить рыбу и купаться в водоемах

Православные 2 августа чтят память пророка Илии Фесвитянина. В старину предки придерживались определенных правил поведения в этот день, которые пользуются популярностью и у некоторых современных людей, сообщает muksun.fm .

Считается, что в этот день человек просыпается еще летом, а спать будет ложиться уже осенью. Многие приметы связаны именно с водой. В Ильин день нежелательно купаться в водоемах. В древности люди были уверены, что вода притягивает злые духи. Однако, если пойдет дождь, то он окажет целительное свойство и защитит от сглаза. А вот ловить рыбу не стоит. Безопаснее оставаться дома.

«В этот день пекли хлеб и угощали им всех, даже бездомных. Также день хорош для сбора целительных трав», — сообщает muksun.fm.

Считалось, что злой дух может вселиться в животных. Не стоит в этот день приглашать в дом прибившихся питомцев. На работу лучше пойти в обычной одежде и без лишних украшений. Зависть может принести много горя. Сновидения могут подсказать, как поступить в реальной жизни. От тяжелой работы и физических нагрузок лучше отказаться. К людям важно относиться уважительно. Лучше завершить любой конфликт миром.

Ранее нумеролог Кристина Щербань рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», в какие дни августа не стоит совершать крупные траты.