Нумеролог назвала самые неудачные даты для крупных покупок в августе

Люди совершают покупки каждый день и даже не задумываются о том, действительно ли им необходима эта вещь. Но когда дело доходит до крупных трат, стратегия меняется. Начинается анализ отзывов, изучение технических характеристик и размышления о том, стоит ли игра свеч.

Но этого не всегда достаточно, потому что на приобретение каких-либо вещей также влияет и дата покупки. О том, в какие дни августа не стоит совершать крупные траты, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала нумеролог Кристина Щербань.

«Если вы планируете потратить деньги на покупки любого движимого имущества, например, бытовая техника или машина, и вы хотите, чтобы они служили вам верой и правдой долгие годы, то я не советую этого делать третьего, девятого и 20 августа», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Нумеролог отметила, что к таким важным событиям в жизни лучше подготовиться заранее и просчитать лучшую дату для заключения договора. Самые неудачные дни для покупки недвижимости — 16 и 19 августа.

«Но вкладывать крупную сумму денег можно и в другие сферы, например, обучение или отдых. В данном случае лучше перенести оплату с четвертого и 30 числа на другие», — заключила эксперт.

Ранее нумеролог назвала лучшие даты для свадьбы в августе.