В Ингушетии женщина похитила ребенка, спланировав преступление еще до рождения малыша

Жительница Ингушетии заранее спланировала похищение ребенка еще в 2018 году. Ведется расследование, сообщает агентство « РИА Новости ». Информация о преступлении появилась у следователей во время изучения другого дела. Материалы переданы в суд. Женщине могут назначить 12 лет лишения свободы.

34-летняя жительница Малгобек в 2018 году в социальных сетях познакомилась с несовершеннолетней девушкой, которая рассказала новой приятельнице о нежеланной беременности. Подросток хотела родить, но не понимала, как правильно поступать дальше. Женщина решила помочь девушке, но заранее начала планировать план хищения.

В момент родов они обратились в больницу, которая расположена в соседнем районе. Женщина передала медикам все свои анкетные данные, не указав настоящей информации о подростке. После рождения мальчика она сказала матери, что ребенок погиб при родах. А сама, предъявив свои документы, забрала малыша и уехала с ним. Настоящая мать так и не знала правды, пока не началось расследование. Теперь женщина в случае доказательства вины должна нести ответственность за похищение человека.