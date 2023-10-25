В Испании выразили солидарность Антониу Гутеррешу в конфликте с постпредом Израиля

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес выразил слова поддержки генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу после критики в его адрес со стороны представителей израильской власти, сообщает агентство « РИА Новости ».

Антонио Гутерреш высказал мнение, что палестинские народы уже длительное время находятся в оккупации. В свою очередь постпред Израиля высказал мнение, что подобными заявлениями ООН поддерживает террористические действия ХАМАС. В контексте данного конфликта Педро Санчес подтвердил авторитетность Антониу Гутеррешу. Исполняющий обязанности премьер-министра Испании выразил также поддержку своему правительству.

«Я также хотел бы выразить всю свою симпатию и поддержку правительства Испании и, несомненно, большинства испанского общества нашему Генеральному секретарю ООН португальцу Антониу Гутеррешу, который, как мне кажется, выражает мнение значительного большинства обществ в мире», - сказал в среду на пресс-конференции исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес.

Позиция России относительно данного конфликта следующая. ХАМАС напал на территории достаточно жестко. Было убито много людей, некоторых взяли в плен, где удерживают в заложниках до сих пор. Но и Израиль проводит военную операцию, не щадя женщин и детей. Ежедневно гибнут мирные. В Кремле призывают решать конфликт дипломатическим путем.

Израиль до сих пор не начал наземную операцию в Газе. У ЦАХАЛ есть технические возможности для ее проведения, но есть одно «но», считают эксперты. Подробнее — в материале «Подмосковье сегодня».