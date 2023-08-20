В итоговый документ БРИКС внесли новый пункт относительно поставок зерна бедным странам

В воскресенье, 20 августа, в Йоханнесбурге в преддверии саммита медиафорума стран БРИКС в итоговый документ включили еще один пункт, который был предложен агентством Sputnik, пишет агентство «РИА Новости».

«Мы должны обеспечить объективное и всеобъемлющее освещение вопросов глобальной продовольственной безопасности, включая ценообразование и цепочки поставок», - написано в итоговом документе медиафорума БРИКС

Предложенный пункт касается необходимости освещения поставок продовольствия беднейшим странам, которые должны преподноситься объективно и полноценно. Важно, чтобы был полный объем информации: какие используют цепочки поставок, как формируется ценообразование. Страны БРИКС и СМИ должны работать в едином направлении. Это позволит уменьшить ущерб для самых уязвимых участников процесса.

На саммите «Россия - Африка» президент Владимир Путин сообщил о намерении России поставить зерно в страны Африки на безвозмездной основе с целью улучшения экономической ситуации и обеспечения населения продовольствием. Кроме зерна, будут доставлять минеральные удобрения.

Зерновая сделка была прекращена Россией по причине невыполнения необходимых условий всеми участниками соглашения. Также есть подозрения, что помимо зерна на территорию Украины завозили нелегальное оружие.