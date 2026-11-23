Комментируя вопрос о том, не оказалась ли под угрозой карьера спортсменки, серебряный призер Олимпиады отметил, что сотрудничал с Еленой и ставил ей программу в текущем сезоне. По словам Авербуха, фигуристка — «очень талантливая девочка», а вокруг ситуации нужно разбираться, владея всей информацией. Хореограф пожелал спортсменке найти себя и еще раз подчеркнул ее природный дар.

Накануне, 22 ноября, стало известно об отчислении Костылевой из академии Евгения Плющенко — причиной назвали поведение ее матери Ирины Костылевой.

Спортивная биография фигуристки в последние годы сопровождалась частыми сменами обстановки и публичными конфликтами. В академии Плющенко она занималась с 2024 года, но 21 декабря 2025 года тренер объявил об окончании работы с ней. После этого девушка перешла в школу Софьи Федченко, однако уже 8 января, примерно через две недели, стороны объявили о расставании, и в тот же день стало известно о возвращении спортсменки к Плющенко.

Ранее, 25 ноября 2025 года, Плющенко публично обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью и применении физической силы, после чего сообщалось о проверке семьи органами опеки. Мать фигуристки в свою очередь заявляла, что методы работы двукратного олимпийского чемпиона приводят к травмам у спортсменки, и неоднократно критиковала наставника и его академию даже после возобновления тренировок у него.