В Ижевске брат убил родную сестру по заказу ее экс-супруга

7 ноября в Ижевске в гаражно-строительном кооперативе было обнаружено тело 34-летней женщины. Согласно предварительной версии следствия, убийство мог совершить родной 20-летний брат женщины. Заказчиком стал 48-летний бывший муж, который остался обиженным после развода, сообщает udm-info.ru . Оба мужчины задержаны.

Отмечается, что брат женщины также испытывал к ней неприязнь. Мужчины договорились убить жительницу Ижевска. Они знали, по какой дороге и в котором часу она возвращается вечером домой.

Вечером 6 ноября сообщники ожидали, пока женщина будет проходить мимо них. Брат подошел со спины и нанес удар молотком в область головы. Бывший муж не принимал участия, но наблюдал. Женщина скончалась от полученных травм.

Мужчины сели в автомобиль и покинули место происшествия. Молоток они выкинули в местный пруд. Возбуждено уголовное дело.

В республике произошло еще одно ЧП. В полицию обратилась женщина. На протяжении трех месяцев ее систематически избивал сожитель. Мужчина также угрожал, что убьет женщину. Участковый уполномоченный полиции задержал нарушителя. Возбуждено дело по двум статьям: угроза жизни и истязание. Если вину докажут, то его приговорят к трем годам лишения свободы. Известно, что мужчина ранее был судим. Он нигде не работает.