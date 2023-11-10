В Ижевске семьям военных городские власти отдают дрова, которые на фото кажутся гнилыми

И. о. замглавы администрации города Ижевск Владимир Гуляев опубликовал в группе социальной сети фото бревен, которые местная власть намерена передать семьям участников военной операции, сообщает udm-info.ru . Корреспондент обратил внимание, что дрова гнилые и усомнился, что такое решение можно назвать помощью.

Бревна намерены передать для бытовых нужд не только родственникам военных СВО, но и тем, кто относится к категории многодетных и малоимущих семей.

В настоящее время в городе на улице Ворошилова подрядчик проводит уборку территории в районе лесопосадки. Мероприятие инициировали с целью омоложения и оздоровления леса. Убирают сухие ветки или же те, которые болеют.

«Судя по опубликованным фотографиям, «порубочные остатки» представляют собой одни гнилушки. Вопрос: нужны ли семьям бойцов СВО такие «дрова»?» - рассуждает редакция udm-info.ru

Летом семьи военнослужащих Алнашского района уже получали в качестве гуманитарной помощи бревна и доски. Люди сообщали, что дерево привезли гнилое. От досок тоже толку мало, потому что они слишком ветхие. Из них торчит много гвоздей. Топить дома подобными материалами невозможно.

Насколько претензии к дровам обоснованы, судить сложно. Можно допустить, что только срезанные ветки, действительно, будут мокрыми. Из-за этого на фото бревна могут выглядеть гнилыми. После того, как дерево просохнет, оно может быть использовано по назначению.

В Ижевске глава города и местные депутаты регулярно оказывают поддержку семьям военных СВО и самим бойцам: от оформления документов до адресной доставки гуманитарных грузов. В городе создан специальный фонд.