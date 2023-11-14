В Ижевске снова продают ТРЦ: до этого здания ТРЦ покупали компании по производству БПЛА

В социальных сетях появилась информация о продаже ТРК «Петровский» в Ижевске, сообщает udm-info.ru . Редакция выясняла, с какой целью продают торгово-развлекательный центр, учитывая, что в городе уже и так осталось мало ТЦ. До этого здания продавали компаниям, которые работают для нужд Минобороны РФ.

В 2023 году в Ижевске были закрыты ТРЦ «Италмас» и ТРК «Столица». ТРЦ «Италмас» приобрел житель города, местный предприниматель Никита Захаров. Ему принадлежит компания, которая занимается производством беспилотников.

ТРК «Столица» после продажи стало собственностью компании «Беспилотные системы», которая еще с 2010 года специализируется на изготовлении БПЛА. Управляющий ТРК «Петровский» Сергей Жданов поделился информацией о том, как проходила продажа зданий.

«Оба эти торговые центры уже лет пять, как продавались, еще до начала СВО. И продавались задешево. Собственники не хотели заниматься коммерческой недвижимостью, им неинтересно было. Им важно было разово получить деньги, поэтому и продали. То, что их купили — это просто подвернулся покупатель, не тот, так другой, собственникам этих торговых центров было все равно. И продали задешево, цена устроила и покупателя, и продавца», — поделился мнением с корреспондентом Udm-info Сергей Жданов.

Жители обеспокоены, что теперь могут продать единственный в районе ТРК «Петровский». Управляющий Сергей Жданов успокоил горожан. Никто не собирается закрывать торговый центр. Напротив, планируется привлечение новых арендаторов и улучшение качества сервиса.

«В связи с закрытием «Италмаса» и «Столицы» у нас в разы увеличился трафик покупателей. И учитывая то, что в этом районе остался только наш торговый центр, зачем мы будем „убивать“ золотые яйца? Это нелогично. И даже если нас кто-то захочет нас купить, то мы назовем очень высокую цену. Но продаваться мы не планируем», — резюмировал Сергей Жданов.

В ТРЦ планируют провести реконструкцию кинотеатра и открыть новый продуктовый магазин.