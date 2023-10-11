В Ижевске состоится исцеляющий марафон «Котариум»

В Ижевске жителей и гостей города приглашают на исцеляющий марафон «Котариум», который пройдет 15 и 16 октября, сообщает udm-info.ru .

Организаторы отмечают, что у котов есть одна особенность – они могут лечить людей, поднимать настроение и избавлять от негатива. Убедиться в этом могут все желающие, которые в ближайшие выходные посетят местную библиотеку.

Всех котов уже проверили ветеринары. Для них установят вольеры. Каждый человек может приходить и целый день проводить в кругу животных. При желании можно забрать котика домой или же помочь материально приюту, в котором проживают домашние любимцы.

Инициатором выступила, в частности, общественная организация, которая работает с детьми с ОВЗ. Отмечается, что кототерапия положительно отражается на их самочувствии.

Также запланированы следующие мероприятия: проведение мастер-классов и выступление артистов театра.

Ранее в Ижевске хозяина одного кота удивила новость, которую он узнал от ветеринара. Выяснилось, что у кота одновременно развиты женские и мужские половые органы. Подобная аномалия встречается крайне редко. Животное прооперировали.