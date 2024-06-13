В Ижевске в доме с разлитой ртутью второй день работают специалисты

В Ижевске в доме, где пенсионер разлил ртуть, второй день работают специалисты, сообщает udm-info.ru .

Глава города Дмитрий Чистяков рассказывает о ходе работ в социальных сетях. В частности, в среду, 12 июня, специалисты провели осмотр дворовых территорий, расположенных с домом пенсионера. Эксперты взяли пробы почвы. Замеры качества воздуха проводят регулярно. Жители дома покинули свои квартиры. Некоторые решили погостить у родных и близких. Для тех, у кого такой возможности нет, организовали временное расселение. В доме провели демеркуризацию.

В МЧС напомнили, что ртуть способна спровоцировать отравление организма. Легкоплавкий и летучий металл легко проникает в любые маленькие щели и может находиться там длительное время. Качество воздуха при этом негативно воздействует на здоровье человека.

«Ртуть начинает испаряться уже при температуре +16°С и обладает чрезвычайно большой сорбцией — ее очень трудно удалить с поверхностей», — рассказали в МЧС России.

Специалисты предостерегли россиян, которые могут столкнуться с необходимостью сбора ртути. Категорически запрещено использовать веник или пылесос. Если разбился термометр, капли ртути собирают спринцовкой в емкость с водой.

Разлив ртути произошел 11 июня. 70-летний житель нашел у себя в квартире стеклянную банку с ртутью, которую он когда-то принес домой с работы. Пенсионер решил ее выкинуть, но содержимое разлилось по квартире и придомовой территории. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье трехлетний малыш откусил кончик ртутного градусника.