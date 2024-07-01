В яйцах из-за аномальной жары в Кемерово появляются опарыши

В министерстве промышленности и торговли Кузбасса рассказали об итогах проверки яиц в одном из супермаркетов, расположенном в городе Кемерово. С жалобой на некачественную продукцию ранее обратился местный житель, сообщает sibdepo.ru .

Информация о пропавших яйцах появилась в телеграм-канале «Инцидент Кузбасс». Местный житель сообщил, что приобрел товар в известном супермаркете. Дома выяснилось, что в каждом яйце находились опарыши. Мужчина продемонстрировал видео в качестве доказательства. Многие пользователи не удивились подобной находке. Они отметили, что неприятный запах можно услышать уже возле прилавка с продукцией.

Один из пользователей оптимистически отметил, что теперь знает, где приобрести опарышей для ловли рыбы. Покупатель, который приобрел испорченную продукцию, не был так настроен. 29 июня он обратился в министерство промышленности и торговли Кузбасса с жалобой. Сотрудники ведомства провели проверку. В магазине изъята вся испорченная продукция. Жителю Кемерово принесли извинения.

Причина инцидента — аномальная жара в регионе. Ежедневно на протяжении всей недели градус термометра поднимается до отметки 37 градусов.

«Быструю порчу продукции спровоцировала аномальная жара», — говорится в сообщении министерства.

Не менее жарко и в Подмосковье. Ранее мы сообщали, что на остановках, автовокзалах и станциях региона жителям будут бесплатно раздавать воду.